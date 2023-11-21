İzmirli gençler tek yumruk oldu

İzmirli genç iş insanları, örnek teşkil edecek birliktelik sergiledi. 88 genç, kişi başı 300'er bin lira ortak sermaye koyarak Genç Girişimciler Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ni kurdu. Ortaklar arasında Elmasoğlu ailesinden Cem Elmasoğlu, Dirin ailesinden Ceyda ve Cemal Dirin, AK Parti İl Başkanı ve Saygılı Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı'nın oğlu Eflatun Ubeyde Saygılı, Karece ailesinden Berfin ve Cenker Karace, ünlü iş insanı Haluk Özyavuz'un kızı Cevher Özyavuz, Günel ailesinden Mutlu Can Günel, Tanyer ailesinden Mehmet Taylan Tanyer, ünlü iş insanı Mustafa Karabağlı'nın oğlu Mert Karağabalı gibi iş ve cemiyet hayatının tanınmış bir çok isim bulundu. Ali Kızıltan ve oğlu Sezai Kızıltan'a ait BETA Kapı firması da ortaklar arasında yer aldı.

30 milyon 300 bin lira sermaye ile yola çıkan ve ilk yatırımını Urla İçmeler'de arsa alarak yapan gençler, farklı sektörlerde yatırım yapan 1 milyar liralık öz sermayeyi aşmış bir şirketler grubuna dönüşmek istiyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Özdersan'ın sahibi Akın Özbek'in oğlu Murat Özbek üstlenirken yönetim kurulunda Eflatun Ubeyde Saygılı, Efe Tarkan Tolon, Efe Saygılı, Hasan Güler, Cevher Özyavuz, Cemal Dirin ve Mert Fatih Şimşek yer aldı. Kuruluşlarını yarın akşam bir davetle kutlamaya hazırlanan genç girişimciler, kentte eksikliği hissedilen alanlarda yeni yatırımlar yaparak istihdam sağlamayı hedefliyor.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özbek, "İzmir'de 25-45 yaş arasındaki farklı farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve farklı farklı eğitimlere sahip olan gençleri olarak böyle bir oluşuma gittik. Böylece hem riski bölüştürdük hem de birlikten kuvvet doğar mantığıyla havuzda bir para topladık. İlk etapta sermayeyi artırma amaçlı gayrimenkul işine girip daha sonra da başka alanlarda faaliyet gösterecek bir şirket kurma amacıyla yola çıktık. Başlangıç olarak 30 milyon 300 bin lira gibi bir sermaye toparladık" diye konuştu.

URLA İÇMELER'DE VİLLA PROJESİ

İLK yatırım olarak Urla İçmeler bölgesinde bir arsa satın aldıklarını açıklayan Murat Özbek, şu bilgileri verdi: "Orada villa konseptli bir proje geliştireceğiz. Ondan sonra bunu satıp tekrar nakdi kasamıza çekip bundan daha büyük bir proje yapacağız. Sonra onu da satıp yine daha büyüğünü yapacağız. Yavaş yavaş Çeşme bölgesine doğru gideceğiz. İlk hedeflenen faz 3 yıl. 3 yılın sonunda firmanın 3 adet projeyi tamamlaması hedefleniyor. Bu doğrultuda kasamızdaki parayı 250 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yapıldıktan sonra belki daha yüksek bir rakamdan bir B tipi hisse satımına geçilecek. 10 yılın sonunda da 1 milyar ödenmiş sermayeyi aşmak istiyoruz. O gün geldiğinde belki şirketler grubu olacağız. Sadece gayrimenkul değil farklı sektörlere yatırım yapmış olacağız."

İŞTE YENİ KURULAN FİRMANIN ORTAKLARI:

1- Meyas Yapı Ltd. Şti.

2- Beta Kapı San. Tic. Ltd. Şti.

3- DSC Görgün Boya Kimya

4- TGM Elektromekanik Ltd. Şti.

5- Fonetsan Mühendislik A.Ş.

6- MURAT ÖZBEK

7- SEZİN SOYER

8- CEM ELMASOĞLU

9- ERKAN ŞENER

10- NAİL SERKAN ŞENER

11- YÜMNÜ KOLBAŞI

12- EKİN VURAL

13- SENEM SIDAL TÜFEKÇİ

14- SADIK TÜFEKÇİ

15- VOLKAN BÜKEY

16- AYDIN YAPAN

17- MERT YAPAN

18- MERT FATİH ŞİMŞEK

19- AYKUT KÖYMEN

20- OĞUZ IŞIK

21- BARIŞ YERCAN

22- CAN YÜCEL

23- MERT KATİPOĞLU

24- ALP YENGÜL

25- DENİZ MEMİŞ

26- MERT GÜRGÖNÜL

27- RIDVAN GÜRGÖNÜL

28- CEYDA DİRİN

29- CEMAL DİRİN

30- EFE SAYGILI

31- EYYÜP ALTAN

32- RIFAT HAZAN

33- BERFİN KARACE

34- CENKER KARACE

35- TALHA ALIM

36- OKTAY ATICI

37- YENER YUNUSOĞLU

38- BARIŞ TOPSAKAL

39- FEVZİ KARAKAYA

40- HAKAN MUTLU

41- ASLIHAN GÜLER

42- HASAN GÜLER

43- CEVHER ÖZYAVUZ

44- REMZİ USLU

45- EVRİM USLU

46- MUTLUCAN GÜNEL

47- YÜCEL YÜCEL

48- ERSİN BİLİCİ

49- MEHMET TAYLAN TANYER

50- SEHER ELİF GÜLAY DAYILAR

51- AYŞE İDİL BOSOR

52- SUAT HAYRİ EBCİN

53- FIRAT ANSARİ

54- ERHAN SOYDAN

55- EFE KUMOVA

56- EFE TARKAN TOLON

57- FEYZAN DİRİN GÜLCAN

58- NİHAN DİRİN

59- MUHLİS KAĞAN ÖZHELVACI

60- ANIL ÇAM

61- MÜGE SOYDAN

62- NEDİM UYSAL

63- GİZEM KÜTÜK

64- SELİM BAYSAK

65- HAKAN KARATAŞLI

66- KUTSAL KAYA

67- MEHMET BERK İMAMOĞLU

68-NECDET CAN KÜÇÜKBAY

69- ÖZCAN AĞAOĞLU ERYILMAZ

70- SAİT AĞAOĞLU

71- SELAHATTİN ALPER AKSÜT

72- KARHAN DURMAZ

73- ARJEN BARIŞ RENGİN

74- MERT KARABAĞLI

75- CEMAL CAN HERGÜL

76- CÜNEYT YILDIZ

77- AHMET ŞEN

78- VOLKAN TARI

79- BURCU SALMAN

80- KORAY ÖZ

81- EMRE SAĞLAM

82- BERK SUNSAL

83- FURKAN UMUTLU

84- SÜMEYRA UMUTLU

85- EFLATUN UBEYDE SAYGILI

86- CENGAVER KARAASLAN

87- AHMET SEVİL

88- FEVZİ BİNOK BELER