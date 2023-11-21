İzmirli gençler tek yumruk oldu

İzmirli genç iş insanları, örnek teşkil edecek birliktelik sergiledi. 88 genç, kişi başı 300'er bin lira ortak sermaye koyarak Genç Girişimciler Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ni kurdu. Ortaklar arasında Elmasoğlu ailesinden Cem Elmasoğlu, Dirin ailesinden Ceyda ve Cemal Dirin, AK Parti İl Başkanı ve Saygılı Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı'nın oğlu Eflatun Ubeyde Saygılı, Karece ailesinden Berfin ve Cenker Karace, ünlü iş insanı Haluk Özyavuz'un kızı Cevher Özyavuz, Günel ailesinden Mutlu Can Günel, Tanyer ailesinden Mehmet Taylan Tanyer, ünlü iş insanı Mustafa Karabağlı'nın oğlu Mert Karağabalı gibi iş ve cemiyet hayatının tanınmış bir çok isim bulundu. Ali Kızıltan ve oğlu Sezai Kızıltan'a ait BETA Kapı firması da ortaklar arasında yer aldı.
30 milyon 300 bin lira sermaye ile yola çıkan ve ilk yatırımını Urla İçmeler'de arsa alarak yapan gençler, farklı sektörlerde yatırım yapan 1 milyar liralık öz sermayeyi aşmış bir şirketler grubuna dönüşmek istiyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Özdersan'ın sahibi Akın Özbek'in oğlu Murat Özbek üstlenirken yönetim kurulunda Eflatun Ubeyde Saygılı, Efe Tarkan Tolon, Efe Saygılı, Hasan Güler, Cevher Özyavuz, Cemal Dirin ve Mert Fatih Şimşek yer aldı. Kuruluşlarını yarın akşam bir davetle kutlamaya hazırlanan genç girişimciler, kentte eksikliği hissedilen alanlarda yeni yatırımlar yaparak istihdam sağlamayı hedefliyor.
YENİ YATIRIMLAR YOLDA
Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özbek, "İzmir'de 25-45 yaş arasındaki farklı farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve farklı farklı eğitimlere sahip olan gençleri olarak böyle bir oluşuma gittik. Böylece hem riski bölüştürdük hem de birlikten kuvvet doğar mantığıyla havuzda bir para topladık. İlk etapta sermayeyi artırma amaçlı gayrimenkul işine girip daha sonra da başka alanlarda faaliyet gösterecek bir şirket kurma amacıyla yola çıktık. Başlangıç olarak 30 milyon 300 bin lira gibi bir sermaye toparladık" diye konuştu.
URLA İÇMELER'DE VİLLA PROJESİ
İLK yatırım olarak Urla İçmeler bölgesinde bir arsa satın aldıklarını açıklayan Murat Özbek, şu bilgileri verdi: "Orada villa konseptli bir proje geliştireceğiz. Ondan sonra bunu satıp tekrar nakdi kasamıza çekip bundan daha büyük bir proje yapacağız. Sonra onu da satıp yine daha büyüğünü yapacağız. Yavaş yavaş Çeşme bölgesine doğru gideceğiz. İlk hedeflenen faz 3 yıl. 3 yılın sonunda firmanın 3 adet projeyi tamamlaması hedefleniyor. Bu doğrultuda kasamızdaki parayı 250 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yapıldıktan sonra belki daha yüksek bir rakamdan bir B tipi hisse satımına geçilecek. 10 yılın sonunda da 1 milyar ödenmiş sermayeyi aşmak istiyoruz. O gün geldiğinde belki şirketler grubu olacağız. Sadece gayrimenkul değil farklı sektörlere yatırım yapmış olacağız."
İŞTE YENİ KURULAN FİRMANIN ORTAKLARI:
1- Meyas Yapı Ltd. Şti.
2- Beta Kapı San. Tic. Ltd. Şti.
3- DSC Görgün Boya Kimya
4- TGM Elektromekanik Ltd. Şti.
5- Fonetsan Mühendislik A.Ş.
6- MURAT ÖZBEK
7- SEZİN SOYER
8- CEM ELMASOĞLU
9- ERKAN ŞENER
10- NAİL SERKAN ŞENER
11- YÜMNÜ KOLBAŞI
12- EKİN VURAL
13- SENEM SIDAL TÜFEKÇİ
14- SADIK TÜFEKÇİ
15- VOLKAN BÜKEY
16- AYDIN YAPAN
17- MERT YAPAN
18- MERT FATİH ŞİMŞEK
19- AYKUT KÖYMEN
20- OĞUZ IŞIK
21- BARIŞ YERCAN
22- CAN YÜCEL
23- MERT KATİPOĞLU
24- ALP YENGÜL
25- DENİZ MEMİŞ
26- MERT GÜRGÖNÜL
27- RIDVAN GÜRGÖNÜL
28- CEYDA DİRİN
29- CEMAL DİRİN
30- EFE SAYGILI
31- EYYÜP ALTAN
32- RIFAT HAZAN
33- BERFİN KARACE
34- CENKER KARACE
35- TALHA ALIM
36- OKTAY ATICI
37- YENER YUNUSOĞLU
38- BARIŞ TOPSAKAL
39- FEVZİ KARAKAYA
40- HAKAN MUTLU
41- ASLIHAN GÜLER
42- HASAN GÜLER
43- CEVHER ÖZYAVUZ
44- REMZİ USLU
45- EVRİM USLU
46- MUTLUCAN GÜNEL
47- YÜCEL YÜCEL
48- ERSİN BİLİCİ
49- MEHMET TAYLAN TANYER
50- SEHER ELİF GÜLAY DAYILAR
51- AYŞE İDİL BOSOR
52- SUAT HAYRİ EBCİN
53- FIRAT ANSARİ
54- ERHAN SOYDAN
55- EFE KUMOVA
56- EFE TARKAN TOLON
57- FEYZAN DİRİN GÜLCAN
58- NİHAN DİRİN
59- MUHLİS KAĞAN ÖZHELVACI
60- ANIL ÇAM
61- MÜGE SOYDAN
62- NEDİM UYSAL
63- GİZEM KÜTÜK
64- SELİM BAYSAK
65- HAKAN KARATAŞLI
66- KUTSAL KAYA
67- MEHMET BERK İMAMOĞLU
68-NECDET CAN KÜÇÜKBAY
69- ÖZCAN AĞAOĞLU ERYILMAZ
70- SAİT AĞAOĞLU
71- SELAHATTİN ALPER AKSÜT
72- KARHAN DURMAZ
73- ARJEN BARIŞ RENGİN
74- MERT KARABAĞLI
75- CEMAL CAN HERGÜL
76- CÜNEYT YILDIZ
77- AHMET ŞEN
78- VOLKAN TARI
79- BURCU SALMAN
80- KORAY ÖZ
81- EMRE SAĞLAM
82- BERK SUNSAL
83- FURKAN UMUTLU
84- SÜMEYRA UMUTLU
85- EFLATUN UBEYDE SAYGILI
86- CENGAVER KARAASLAN
87- AHMET SEVİL
88- FEVZİ BİNOK BELER