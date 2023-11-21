Özdilek İzmir’de ara tatil coşkusu

ÖZDİLEK İzmir, ara tatil boyunca minik misafirlerini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle buluşturdu. Çocuklar, el işi atölyelerinde yeteneklerini sergilerken, renkli gösterilerle de ara tatil coşkusunu Özdilek'te yaşadı.. Özdilek İzmir, 11-19 Kasım 2023 tarihleri arasında ara tatile özel gerçekleştirdiği birbirinden eğlenceli etkinliklerle minik misafirlerine keyifli anlar yaşattı.

Bubble Show gösterisiyle köpüğün renkli dünyasında sihirli bir yolculuğa çıkan çocuklar, Renkli Tatil Partisi ile dans ve müzik dolu dakikalar yaşadı. Çılgın Bilim Gösterisinde birbirinden ilginç deneylere tanık olan çocuklar, etkinlik boyunca heyecanlı dakikalar yaşadı.

Hafta sonu yapılan atölyelerde minikler bu kez el marifetlerini gösterdi. Müzik aleti yapımından, bileklik yapımına, keçe oyuncak yapımından seramik boyamaya kadar çeşitli atölyelere katılan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Özdilek'e gelen minik misafirler unutulmaz renkli anılarla dolu bir ara tatil yaşadı.