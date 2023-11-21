TESK’ten emekli ikramiyesi çağrısı

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olduğu için ikramiye alamayan 1 milyon 629 bin 730 çiftçi için düzenlemenin kapsamı genişletildi ve 5000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. Aynı durumda olan emekli esnaf ile ilgili de TESK'ten bir açıklama geldi. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan onbinlerce emekliyi ilgilendiren teklif, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. TESK, 5 bin lira ikramiyeden vergi kaydı silinmiş emekli esnafın da yararlandırılmasını talep etti. Palandöken, yazılı açıklamasında, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin lira ikramiyeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Palandöken, emeklilere verilen ikramiyeden emekli olan esnafın da faydalanmasını ve bu yönde çok büyük talep olduğunu söyledi.

MUTLAKA YARARLANMALI

Emekli esnaf ve sanatkarların taleplerine dikkati çeken Palandöken, "Vergi kaydını sildirmiş ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır. Üyelerimiz en fazla primi cebinden ödeyerek emekli olan ve en düşük emekli aylığını alan bir kesim. SSK'lı çalışanlar en fazla 7 bin 200 günde emekli olurken bizim üyelerimiz günde 16-18 saat çalışarak hem de cebinden primini ödeyerek 9 bin günde emekli oluyor. Bu şartlarda ilk olarak bu ikramiye hiçbir ayrım yapılmadan esnaf ve sanatkarlara verilmelidir" ifadelerini kullandı.