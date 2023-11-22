Asansörlere karekod geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrenci yurtlarındaki asansörlere karekod getirdiklerini belirterek, bu uygulamayla öğrencilerin asansör ile bilgileri görebileceğini söyledi. Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildiğini ve bütün yurtların tek tek dolaşılarak, asansör sistemlerinin kontrol edildiğini ifade etti. Bak, "Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Sözleşmeler mercek altında" dedi.