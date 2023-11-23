Kredi kartı faizleri için flaş karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayı politika faiz kararını bugün TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıkladı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Kararda "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 35'ten yüzde 40 düzeyine yükseltildiği" belirtildi. Kasım ayı PPK toplantısına yönelik piyasaların genel beklentisi ise faiz artış hızının yavaşlatılarak faizlerin yüzde 37,5 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

TCMB, politika faizini sürpriz bir şekilde 500 baz puan artışla yüzde 40'a çıkardığı toplantının ardından kritik bir karar aldı. Normal şartılarda kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine bağlı olarak değişiyordu.

Ancak TCMB, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişiklik olmayacağını açıkladı. Böylelikle kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16'da sabit kaldı.

İşte TCMB'den yapılan o açıklama:

Kredi Kartı Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu

Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında Aralık ayında değişiklik olmayacaktır.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.

Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır.

Buna göre; kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir.

Aralık ayı için referans oran, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.