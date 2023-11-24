Görkemli tarihi gün yüzüne çıkıyor

Bursa gerek nüfusu, gerek sanayisi ve gerekse tarihi doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Bütün bunların yanında Osmanlı İmparatorluğu'na yıllarca başkentlik yapmış kadim bir kent. İstanbul'un fethinden sonra da önemini koruyan Bursa, bugün otomotiv, tekstil ve gıda gibi lokomotif sektörlerin en önemli merkezlerinden. Bursa özellikle kış turizmi başta olmak üzere 12 ay devam eden güzellikleriyle çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlıyor.

ZİNDAN KAPI SANATA AÇILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi deprem riskini göz önüne alarak kentte büyük bir dönüşümü de başlatmış durumda. Binalar yenilenirken, restorasyon projeleriyle de tarihi yapılar ve alanlar tekrar gün yüzüne çıkartılıyor. Şehirde hemen her yerde bir restorasyon çalışması var. Zindan Kapı, Tophane Meydanı, saat kulesi, İznik surları gibi pek çok restorasyon projesi hayata geçirildi. Belediyenin çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. İstanbul Yedikule zindanlarının küçük bir örneği olan Zindan Kapı'da bulunan kanlı kuyu, işkence odası, kule bağlantılı koridorlar ve zindanlar artık tutsaklara değil, interaktif bir dijital müzeye ve sanat galerisine ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in emriyle 1615 yılında Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925 yılında yasayla kapatıldıktan sonra bir süre farklı amaçlarla kullanıp, atıl hale gelen ve türbe dışındaki bölümleri yok olan Bursa Mevlevihanesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü özgün kimliğiyle yeniden ayağa kaldırıldı.

ESKİ KÜLTÜR YAŞATILIYOR

400 yıllık Bursa Mevlevihanesi, 'Semahane', 'Türbe', 'Meydan-ı Şerif', 'Matbah-ı Şerif' ve 'Dedegan Hücreleri' ve 'Selamlık' bölümlerinden oluşuyor. Mevlevihane'nin Semahane bölümündeki tavan işlemeleri ve ahşap oymaları göz kamaştırıyor. Matbah-ı Şerif bölümü Mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı bir müzeye dönüştürülmüş durumda. Dedegan Hücreleri ve Selamlık bölümünde Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle uzmanlık seviyesinde musiki ve hat dersleri verilmeye başlandı. Mevlevihanede, haftalık sema gösterileri ile Mevlevi kültürü yaşatılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zindan Kapı'yı modern sanatların sergilendiği bir kültür-sanat merkezine dönüştürdüklerini, Tophane Meydanı ve Saat Kulesi'ni restore ettiklerini hatırlattı.

KÜLLİYELER VE TERAS PROJESİ

Aktaş, "Bursamızın incisi İznik'te İstanbul Kapı'nın ardından Yenişehir Kapı ve Roma Tiyatrosu'nda restorasyon çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Küçük Kumla Arap Hamamı, İnegöl Cafer Paşa Hanı, Kefensüzen Camii, Mizanoğlu Mescidi'nde restorasyon çalışmaları yaparak tarihi eserlerimizi özgün kimliklerine kavuşturduk. Yeşil Külliye'de çevre düzenlemesi ve Kent Müzesi'nde restorasyon çalışmalarımız sürüyor, Süleyman Çelebi Külliyesi'ni de şehrimize kazandıracağız. Çekirge Teras Projesi ile Çekirge'nin yeniden Bursa'nın en gözde semtlerinden biri olmasına çalışıyoruz" dedi.

40 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde ise 40 yıllık bir hayali gerçekleştiriyor. Bursa'nın geleceğine damga vuracak olan Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona yaklaşıldıkça tarihi bölge de kendini göstermeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projeyi Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileriyle gezdi. Aktaş, "Tarihi ada hüviyetindeki bölgeyi canlandırmak ve daha görünür kılmak için hayata geçirdiğimiz proje ile 38 yapıyı yıkarak Osmanlı tarihini gölgeleyen beton yığınını ortadan kaldırdık. Sadece kamulaştırmaya 300 milyon lira harcadık. Projenin maliyeti 1 milyar lirayı bulacak. Burası İpek Borsası'nın kurulduğu yer... Tarihi 1400'lü yıllara dayanıyor. 1955'te Adnan Menderes döneminde tamamen yanmış... Biz restorasyonu tamamlayıp açılışı Ocak ayına yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Proje kapsamında 19 bin metrekare açık alan, 2 bin metrekare de üç adet meydan alanı yapılıyor. Yeraltına 4 katlı olacak şekilde 350 araç kapasiteli otopark inşa ediliyor.

2030'a kadar 10 bin konut

BURSA Büyükşehir Belediyesi kentin vitrinini etap etap yeniliyor. Tarihi Hanlar Bölgesi, Çarşıbaşı Meydanı, Hisar Bölgesi, Sıcaksu, Gaziakdemir, İstanbul Caddesi, Akpınar 1050 Konutlar, Altıparmak, Yiğitler, Karapınar, Arabayatağı gibi birçok alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Devam eden ve projelendirilen 382 hektar alanda 14 kentsel dönüşüm çalışması bulunuyor. Başkan Alinur Aktaş, "Yıldırım'ın Yiğitler- Esenevler- 75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 104 konut ve 16 dükkânı tamamlayıp hak sahiplerine ait 65 konut ve 2 adet dükkânın anahtarlarını Marmara Depremi'nin yıldönümünde teslim ettik. Sıcaksu'da, TOKİ tarafından 690 adet konut ve 92 adet dükkân inşa ediliyor. Bölgede termal kür merkezi hazırladık" dedi.

Afet riski yüksek Demiryolualtı Bölgesi'nde kentsel dönüşüm projeleri geliştirildi. Gaziakdemir'de ise 1. Etap için hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlandı. 2 bin 500 konut ve 300 dükkân inşa edilecek. Arabayatağı Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 600 konut ve 100 dükkân inşa edilerek Yıldırım'ın çehresi değiştirilecek. Akpınar 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Alanı'nda dönüşüm başladı. 2 bin 300 bağımsız bölümün 2 bin tanesi boşaltıldı ve yıkımına başlanıyor. Alan büyüklüğüyle, konumuyla ve daire sayısıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm çalışması... İstanbul Caddesi kentsel dönüşüm alanı içinde yer alan Beşyol kavşağı ve çevresinde inşaat devam ediyor. Yıldırım-Karapınar kentsel dönüşüm alanının birinci etabında temel atımı gerçekleştirildi. Başkan Alinur Aktaş, "Planlamaya alınan çalışmalar hayata geçtiğinde 2029 sonuna kadar 10 bin civarı konutu kentsel dönüşümle şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.