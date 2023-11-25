  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İngiltere’ye gıda ihracatında hedef 2 milyar dolar

İngiltere’ye gıda ihracatında hedef 2 milyar dolar

HABER MERKEZİ
İngiltere’ye gıda ihracatında hedef 2 milyar dolar
Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve desteğiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da "Gıda Sektörlerinde Sürdürülebilir İhracat UR-GE Projesi" kapsamında gıda ürünleri sektörüne özel sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. Türkiye'nin üretim ihracatında dünyada lider olduğu kuru meyveden zeytin-zeytinyağına, meyve-sebze mamullerinden baharatlara kadar pek çok ürün İngiltere pazarında tanıtıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "İngiltere'ye gıda ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İki ülke arasındaki köprü olma vazifemize devam edeceğiz" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA