İngiltere’ye gıda ihracatında hedef 2 milyar dolar

Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve desteğiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da "Gıda Sektörlerinde Sürdürülebilir İhracat UR-GE Projesi" kapsamında gıda ürünleri sektörüne özel sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. Türkiye'nin üretim ihracatında dünyada lider olduğu kuru meyveden zeytin-zeytinyağına, meyve-sebze mamullerinden baharatlara kadar pek çok ürün İngiltere pazarında tanıtıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "İngiltere'ye gıda ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İki ülke arasındaki köprü olma vazifemize devam edeceğiz" diye konuştu.