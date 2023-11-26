AK Parti’li Kaya: “Bakanlık, Karabağlar’da ısrarcı!

KARABAĞLAR Belediyesi'ni TOKİ'ye karşı açtığı dava üzerinden hedef alan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya "Danıştay bir yerde TOKİ'nin plan olmadan ihaleye çıkabileceği konusunda bir görüşü oldu. Ben Danıştay'ın tekrar ihale sürecini başlayabileceği yönünde karar vereceğine inanıyorum. TOKİ böyle durumlarda projeleri rafa kaldırıyor normalde. Ancak bakanımız, TOKİ Başkanımız ile projenin devamı için çalışıyoruz" dedi.

Sürecin Danıştay'da olduğunu söyleyen Kaya, "Burayı 2 defa CHP'li ilçe belediye başkanı dava konusu yaptı. İhaleyi dava etti. İhaleyi kim dava eder? İhaleye girenler ya da mağdur olanlar. Belediye ihaleye girmemiş, alakası da yok... Ancak iki defa dava etti. Süreç Danıştay'da... Süreci bu hale getiren CHP'li belediye başkanı... Biz ilk iptalden sonra ihaleye çıktık ancak şimdi Danıştay'dan gelecek son kararı beklememiz lazım. Danıştay bir yerde TOKİ'nin plan olmadan ihaleye çıkabileceği konusunda bir görüşü oldu. Ben Danıştay'ın tekrar ihale sürecini başlayabileceği yönünde karar vereceğine inanıyorum. TOKİ böyle durumlarda projeleri rafa kaldırıyor normalde. Ancak bakanımız, TOKİ Başkanımız ile projenin devamı için çalışıyoruz. Normalde yıl sonuna kadar sürecin tamamlanması lazım. 750 kişi var ben 100'ünü gördüm ancak. 650'sini toplantılara gelmemesi bizi üzüyor. Nedeni de siyasi tabii ki. Burada sana sosyal konutları yapacak başka bir iktidar yok. Benim yaptığım en geniş toplantı 100 kişiyi geçmemiştir" dedi.