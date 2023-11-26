Yeni yılın vergi, harç ve ceza ücretleri belirlendi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni zam oranları emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) gibi vergileri, özel usulsüzlük cezaları da dahil tüm cezaları, pasaport harçları da dahil tüm harçları, hız sınırı cezaları ve alkollü araç kullanma cezası gibi tüm trafik cezalarını, egzoz emisyon ve araç muayene ücretlerini, ehliyet ve kimlik ücretlerini, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, idari ödemelerle adli ödemeleri ile birlikte birçok kalemdeki ödemeleri içeriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden derleme oranını düşürme yetkisi bulunuyor

KİMLİK KARTI ÜCRETLERİ

KANUNİ bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 liradan 131,52 liraya çıktı. Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 liradan 131,52 liraya çıktı. Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83 liradan 131,52 liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 166 liradan 263,04 liraya çıktı

TRAFİK CEZALARI

YENİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ