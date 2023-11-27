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Haberler Ekonomi Ruslarla bilişim alanında milyar dolarlık işbirliği

Ruslarla bilişim alanında milyar dolarlık işbirliği

HABER MERKEZİ
Ruslarla bilişim alanında milyar dolarlık işbirliği

Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu Ankara'da 18'inci toplantısını yaparken, Antalya'da da iki ülkenin bilişim sektörü temsilcileri bir araya geldi. Hâlihazırda Türk- Rus Karma Ekonomik Komisyonu'nun çalışma grubu başlıklarına bilişim sektörünün de dâhil edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bu kapsamda ilk adım Türkiye Bilişim Derneği ile Rusya Federasyonu Yazılım Geliştiricileri Derneği (Russoft) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile atıldı.

FARKLI SEKTÖRLERDEN İLGİ

Russoft Türkiye Temsilcisi Ivan Starodubtsev, "Siber güvenlik, yapay zekâ, akıllı şehirler alanında işbirlikleri yapılabilir. Rus şirketleri milyar dolarlık büyüklüğe sahip şirketler, bu kapsamda yapılacak işler de milyar dolarlar seviyesinde olacaktır" ifadelerini kullandı. Protokolün imza töreninde konuşan TBD Başkanı Rahmi Aktepe, de sadece Rusya Federasyonu ile değil, dünyadaki tüm ülkelerle işbirliğine çok önem verdiklerini söyledi.

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