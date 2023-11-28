Cari açık kalıcı olarak azalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB'nin duyurduğu "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı"nın önemini vurgulayan bir paylaşım gerçekleştirdi. Şimşek, programla birlikte cari açığın kalıcı olarak azaltılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu. Bu programla dış ticarette, yüksek teknoloji ürünlerin üretimine destek verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın programa ilişkin paylaşımını alıntılayan Şimşek, "Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek" diye konuştu.