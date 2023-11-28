Devletin desteğiyle kurutma tesisi kurdu

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğü, Almıla Dondurularak gıda kurutma tesisi kurulumu, GES yatırımı ve kapasite artırımı projelerine destek verdi. Şirket TKDK'ya ilk başvurusu ile yüzde 100 yerli cihazların kullanıldığı FreezeDry (Dondurarak Kurutma) teknolojisine sahip kurutma tesisi kurarak 3 milyon lira toplam yatırım tutarının 1,9 milyon lirasını hibe desteği olarak aldı. Üretim esnasında oluşan elektrik tüketimini karşılamak üzere ikinci kez proje sunarak Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için sözleşme imzalamıştır. 754 bin lira yatırım tutarı olan 500 m2 kapalı alan için 450 kWh 'lıkGES projesi kapsamında 309 bin lira hibe desteği aldı. Son olarak yatırımcı IPARD II Programının 13. çağrısında üçüncü kez proje sunarak işletme kapasitesini artırmak amacıyla alınacak olan dondurarak kurutma makinesi için gerekli 14 milyon liranın 7 milyon lirasını TKDK'dan hibe desteği olarak alacak. İşletmede incir, çilek, elma gibi meyveler FreezeDry teknolojisi ile besin değerlerini ve lezzetlerini kaybetmeden sağlıklı atıştırmalıklar olarak piyasaya sunuluyor. İşletme Almanya, Romanya, Hollanda, İngiltere ve Kanada'ya ihracat yapıyor.

MARKASINI OLUŞTURDU

Yatırımı hayata geçirmek için devletin desteğinden faydalandıklarını açıklayan Prof. Dr. Ali Çipiloğlu, "Devletin bu konularda periyodik proje çağrılarının olduğunu biliyorduk. TKDK'dan 2020 yılında IPARD çağrısına müracaat ettik. Projemiz kabul edildi. 500 bin Euro'luk bir projeydi. Şu an tesisimizin yatırım değeri 750 bin Euro civarında. 2021 yılının Ekim ayında işletme ruhsatımızı aldık. Hızla üretmeye başladık. İlk sene makineleri, ürünü ve sektörü tanımayla geçti. İkinci sene ürettiklerimizi piyasaya vermeye başladık. FROSSE adında bir marka oluşturduk. Başkalarına fason üretim de yapıyoruz. Bu arada ürünlerimizi birçok ülkeye ihraç etmeye başladık" diye konuştu.