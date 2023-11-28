Harvard’da ders konusu olan dev holding battı

Kurucuları arasında Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan, Ali İhsan Kasapoğlu gibi çok sayıda iş insanının olduğu ve 2001 yılında yaşadığı mali krizin ardından TMSF tarafından el konulan EGS Holding, iflasını verdi. Şirketin hızla büyümesi dünyanın en köklü üniversitelerinden Harvard'da ders konusu olmuştu. İzmir'de 1993 yılında İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketi tarafından ortak dış ticaret yapılmak için kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kısa sürede holdingleşti. 1997 yılında ise aralarında Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan, Ali İhsan Kasapoğlu'nun bulunduğu çok sayıda iş insanı tarafından EGS Holding kuruldu. Hızla büyüyen holding, önce 1999'da ardından da 2001'deki ekonomik krizden etkilenerek mali sorunlar yaşamıştı.