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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz

Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine geçit vermiyor. Gümrük Muhafaza Ekipleri İstanbul Ambarlı Limanı'nda 275 bin 520 adet elektronik sigara, transit geçen muz yüklü bir konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ele geçirilen elektronik sigaraların tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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