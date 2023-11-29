Burs ve öğrenim kredisi ödemelerine başlandı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 28 Kasım itibarıyla burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu. Ekim ve kasım ayı ödemeleri, hak sahibi öğrencilerin hesaplarına toplu halde yatırılıyor. Dün başlayan süreç kapsamında TC kimlik numarası '0' ile '2' ile bitenlere ödemeleri yapıldı. Bugün, kimlik numarasının son sayısı '4' ile '6' olanların ödemeleri gerçekleştirilecek. Kimlik numarası '8' ile bitenlerin ödemesi ise yarın hesaplara aktarılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını 13 Kasım'da açıklamış, başvuru yapan öğrenci sayısı ise 825 bini aşmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuru sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Halen burs/kredi alan ve bu sene ilk defa verilecek olan öğrencilerimizle birlikte, ödeme yapılacak öğrenci sayımız yaklaşık 1 milyon 700 bini bulacak" bilgisini paylaşmıştı. 2024 yılında lisans öğrencileri 2 bin, yüksek lisans öğrencileri 4 bin, doktora öğrencileri ise 6 bin liralık burs ve kredi ödemelerinden yararlanacak.