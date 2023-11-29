Çocuklara tarımı sevdiren projeye banka desteği

İzmir Ticaret Borsası tarafından "Gelecek Toprakta, Toprağımız Emin Ellerde" sloganıyla 2017 yılında başlatılan "Toprak ve Çocuk Programı" kapsamında, ilkokullarda öğrenim gören çocuklara yönelik olarak ekim, dikim, hasat etkinlikleri ve işletme ziyaretlerinin yapılmasının yanı sıra, resim ve benzeri yarışmalar düzenlenerek toprak, tarım, doğa, beslenme gibi konuların anlatılması ve "gör, uygula, öğren" yöntemiyle yıl boyu süren faaliyetler yapılması planlandı. Programın ağını genişletmek ve faaliyet sayısını daha da artırmak amacıyla İzmir Ticaret Borsası, İş Bankası ile önemli bir iş birliğine imza attı.