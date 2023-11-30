Akkuyu’nun ilk reaktörü açılıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesinden sonra ülkemizde önemli bir boşluk daha doldurulmuş olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünü önümüzdeki yıl devreye alacağız" dedi. Bakan Kacır, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 13'üncü Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. 254 milyar dolarlık ihracatı daha üst seviyelere çıkarmak istediklerinin altını çizen Kacır, "Geldiğimiz nokta itibariyle toplam elektrik kurulu gücümüzdeki yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e yükseldi" dedi.