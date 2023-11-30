Elektrikli araçlarda tüketici korunacak

Düzenleme özellikle son dönemde Çin üzerinden gelen ve hiçbir parça, servis tedariği garantisi olmayan araçlar için geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında olmayan elektrikli otomobil ithalatında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan izin belgesi alma şartı getirildi.

YETKİLİ SERVİS ŞARTI

Tebliğe göre ithalatı yapılacak otomobiller için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonu kurulması ve en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi şartı aranacak. Elektrikli araçların alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yeterlilik belgesi bulunacak. Bunların imalatçısının Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi yanı sıra batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçılar tarafından kabul edildiğine ilişkin yazılı bir taahhütname verilecek. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ithalat tebliğlerinin, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması amaçlarıyla ilgili kurumlarla istişare edilerek hazırlandığı bildirildi. Elektrikli araçların emisyonun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek, "Bunların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amaçlanmaktadır" denildi.