Gram altın 2 bin liraya koşuyor

GRAM altın, dün 1900 TL'nin üzerine çıkarak haftanın üçüncü işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İzmir Kuyumcular ve Sarraflar Esnaf Odası Başkanı Murat Buyrukçu, gram altının 2 bin TL'yi bulacağını ifade etti.

Altın fiyatlarında artış seyrinin devam edeceğini aktaran Başkan Buyrukçu, altının en güvenilir liman olduğunu kaydederek, "Gram altındaki bu yükselişin yılbaşına kadar ve daha sonrasında yine devam edeceğini düşünüyoruz. Altın en güvenilir liman ve vatandaşımızın da en çok güvendiği liman. Bu yüzden altına şu sıralar daha yoğun bir ilgi var. Altının daha da yükseleceğini önümüzdeki günlerde öngörüyoruz. Bu yüzden altına ilgi her zamankinden daha fazla... Rakamsal anlamda söyleyecek olursam benim kişisel öngörüm altının gramını 2 bin TL rakamını göreceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

SON 7 AYIN ZİRVESİNDE

ONS altın dün 7 aydan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ons altın, bugün 2 bin 50 dolarla 7 aylık aradan sonra en yüksek çıkışını yakalarken, iç piyasada da gram altın 1.901 lira ile kendi rekorunu kırarak tarihi zirvesine ulaştı.