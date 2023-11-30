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Evlilik kredisi başvuruları nasıl olacak? Yaş sınırı var mı? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, iki yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Peki evlilik kredisi başvuru şartları neler? Başvurular nasıl olacak? Evlilik kredisi ne kadar? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, krediyi hangi bankalar verecek? Evlilik kredisinde yaş sınırı olacak mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı pilot il olarak 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlayacak.

Merakla beklenen evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu! İşte başvuru detayları...

Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik oluşturulan bir kaynak olacak olan Aile Gençlik Fonu'nun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek. Kredi imkânı her yıl artırılacak olan fonun başvuruları internet üzerinden alınacak.

Merakla beklenen evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu! İşte başvuru detayları...

"DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Evlilik kredisi yaş sınırı olup olmadığı Başkan Erdoğan tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek ancak geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar yaş sınırının 18-27 arasında olacağı yönünde oldu.

Merakla beklenen evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu! İşte başvuru detayları...

FONUN KAYNAKLARI

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Fonun giderlerini ise yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderler oluşturacak.

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