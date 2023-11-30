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Haberler Ekonomi Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

TÜİK, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. GSYH 2023 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 artış gösterdi.

HABER MERKEZİ
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye'nin ekonomi politikası büyüme üzerine kurulu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi de büyümeyi önceleyen kararlar alarak ilerliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğe ait dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri kamuoyuna duyurdu.

ÖNCEKİ VERİLER

Türkiye ekonomisi, 2023'ün birinci çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti.

Türkiye ekonomisinin, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde büyüme oranı yüzde 4,1 ve yılın tamamında ise yüzde 5,5 olmuştu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin üçüncü çeyrekte yüzde 5,19 büyümesini bekliyordu.

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