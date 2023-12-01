Doğalgaza zam yok

BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. aralık ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.