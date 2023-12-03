Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Genel Başkan Ergün Atalay, yeniden genel başkan seçildi. 30 Kasım- 2 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen Genel Kurul'da 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si de geçersiz sayıldı. Geçerli oyların tamamını alan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ genel başkanlığı görevine yeniden seçildi. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar.