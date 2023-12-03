  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı

Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı

HABER MERKEZİ
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı
TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Genel Başkan Ergün Atalay, yeniden genel başkan seçildi. 30 Kasım- 2 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen Genel Kurul'da 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si de geçersiz sayıldı. Geçerli oyların tamamını alan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ genel başkanlığı görevine yeniden seçildi. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA