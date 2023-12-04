Son dakika... Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 3,28 olurken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı netleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

Yeni yılda, milyonlarca çalışan, emekli, memur, asgari ücretli, öğrencinin geçim kaynağı olan "ücret, maaş, aylığı" artacak. Yeni yılda en düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkması, emekli ve memura enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor. Beklenti yüzde 50'nin altında olmayacağı yönünde. Yeni yıl zamları 3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyonla netleşecek.