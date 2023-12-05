Ege’deki Karadenizlilere yeni genel merkez binası

Karadeniz Konfederasyonu ve Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu'nun ortaklaşa hizmete sunduğu İzmir Montrö'deki yeni genel merkez binası, törenle açıldı. Açılışa; Kültür eski Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktan, Balçova Kaymakamı Mahmut Halal, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kalabalık davetli topluluğu katıldı.

KÜLTÜRLERİN BULUŞMASI

Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu ve Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Topaloğlu, hedeflerinin Karadeniz kültürünü Egelilere tanıtmak ve iki kültürü ortak paydada buluşturmak olduğunu söyledi. Sosyal dayanışmanın ilk basamağı olan kültürlerarası etkileşime vesile olmak amacıyla İzmir'de çok amaçlı bir genel merkez açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Murtezaoğlu ve Topaloğlu, "Doğduğumuz ya da yaşamakta olduğumuz şehrin sorunlarının giderilmesine elimizden geldiğince yardımcı olmak, bir araya gelmek suretiyle çözüm odaklı potansiyel oluşturmak, üyelerimizin sosyal hayatına az da olsa renk katabilmek istiyoruz. Bu amaçla 70 kişi kapasiteli konferans salonumuzda birçok kültürel ve sosyal aktiviteler planlıyoruz. Ayrıca, sosyal etkinlik salonumuzda kadınlara yönelik el işi, takı, boyama vb. gibi el sanatları kursları, arzu edenlere de Karadeniz'in yöresel sazları olan kemençe ve tulum eğitimi vereceğiz" dediler.