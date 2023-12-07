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Haberler Ekonomi Antalya’daki turist sayısında yeni rekor

Antalya’daki turist sayısında yeni rekor

HABER MERKEZİ
Antalya’daki turist sayısında yeni rekor
ANTALYA'YA, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor. Farklı milliyetlerden turistin tatil tercihini kullandığı Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, turizmde rekor yılı olarak bilinen 2019'u geride bıraktı. Kente, 2019'un 12 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyon 218 bin 188 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 11 aylık süreçte gelen turist sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Antalya'ya bu yıl en fazla turist gönderen ülke 3 milyon 401 bin 704 turistle Rusya oldu.
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