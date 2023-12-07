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Emeklilik için sadece sigorta girişi yetmiyor

HABER MERKEZİ
Emeklilik için sadece sigorta girişi yetmiyor
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında 2 milyon vatandaşa aylık bağlanırken, 2024'de de 2 milyona yakın vatandaş emeklilik planı yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emekliliği onaylanmayan, başvurusu iptal edilen 100 binin üzerinde dosya bulunuyor. Bu dosyalarda, "Prim gün sayısının tamamlanmaması, ortağı olunan şirkette sigortalı çalışılması, başkasının primlerinin sehven hesaba yazılması, işe gitmediği halde çalışmış gibi sahte sigortalılığı tespit edilenler, kuruma prim borcu bulunması, hem SSK hem de Bağ-Kur'lu olunması nedeniyle emekliliğe yetecek gün sayısına ulaşılmaması" gibi nedenler bulunuyor. Öncelikle işlemlerin neden tamamlanmadığının öğrenilerek eksiklerin giderilmesine yönelik işlemlerin yapılması gerekiyor.
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