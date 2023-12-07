Kırmızı et sektörüne inceleme başlatıldı

REKABET Kurumu, sektördeki yapısal sorunların derinlemesine incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik sektör incelemesi başlatıldığını açıkladı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kırmızı et sektörünün, kırmızı etin beslenmedeki önemi ve sektörün yapısı sebebiyle Rekabet Kurumu'nun başlıca inceleme alanlarından birini oluşturduğu belirtildi. Son 2 yılda sektöre yönelik 1 soruşturma ve 2 ön araştırma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.