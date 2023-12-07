  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kırmızı et sektörüne inceleme başlatıldı

Kırmızı et sektörüne inceleme başlatıldı

HABER MERKEZİ
Kırmızı et sektörüne inceleme başlatıldı
REKABET Kurumu, sektördeki yapısal sorunların derinlemesine incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik sektör incelemesi başlatıldığını açıkladı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kırmızı et sektörünün, kırmızı etin beslenmedeki önemi ve sektörün yapısı sebebiyle Rekabet Kurumu'nun başlıca inceleme alanlarından birini oluşturduğu belirtildi. Son 2 yılda sektöre yönelik 1 soruşturma ve 2 ön araştırma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA