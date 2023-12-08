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Haberler Ekonomi Doğalgaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar? Doğalgaz desteği başvuru ekranı...

Doğalgaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar? Doğalgaz desteği başvuru ekranı...

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik olarak verilen doğalgaz desteğinde ödemeler artırıldı. Ödemelerden yararlanmak isteyen 'Doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz desteği için başvuru nereden yapılır?Başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz desteği ne kadar?' soruları araştırılıyor. İşte Doğlgaz desğine dair merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Doğalgaz destek ödemelerine ilişkin detaylar araştırılıyor. Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Ödemeler için başvuru kriterleri neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden yapılır? İşte doğalgaz destek ödemelerine ilişkin detaylar...

Doğalgaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar? Doğalgaz desteği başvuru ekranı...

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik."

Doğalgaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar? Doğalgaz desteği başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

Türk vatandaşı olması,
E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Doğalgaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar? Doğalgaz desteği başvuru ekranı...

e-DEVLET DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri e-Devlet adresi üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

e-DEVLET DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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