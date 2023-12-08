İzmir Doğalgazdan 100. Yıl Ormanı’na destek

İZMİR Doğalgaz, her yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle doğaya ve çevreye katkı sağlamaya devam ediyor. 2007 yılından bu yana Ege Orman Vakfı ile iş birliği içerisinde olan İzmir Doğalgaz, bu yıl 11'inci fidan bağışını gerçekleştirerek "İzmir Doğalgaz Çalışanları Hatıra Ormanı'nı oluşturdu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir hayat ve temiz bir çevre bırakmak için gerçekleştirdiği projelerle farkındalık yaratan İzmir Doğalgaz, Ege Orman Vakfı'nın Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına tesis ettiği "Yüzüncü Yıl Ormanları" projesinde yer alarak çalışanları adına 5.000 fidan bağışında bulundu.

11 YILDIR DOĞAYA KATKI

Manisa-Soma-Işıklar ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen törene, İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcıları Zülküf Turhan, Murat Ceran ve çok sayıda çalışan katıldı. Tören öncesinde bir konuşma yapan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, ağaçlandırma sahasında Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öztürk, 11 yıldır sürdürülebilir olarak doğaya yaptıkları katkılardan dolayı İzmir Doğalgaz yönetici ve çalışanlarına teşekkür edere