Türkiye’nin kredi notu yükseliyor

Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele ve istikrarlı büyümenin sürdürülmesine yönelik atılan kararlı adımlar, ülke ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmeler ile büyüme tahminlerindeki revizyonları beraberinde getirdi. Fitch ve S&P gibi kredi derecelendirme kuruluşları, son dönemdeki politika düzenlemelerinin etkisiyle Türkiye'nin kredi notu görünümünde yukarı yönlü güncellemeler yaparken, EBRD, UNCTAD, Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi kuruluşlar ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentilerini yükseltti.