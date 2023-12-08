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Haberler Ekonomi Türkiye’nin kredi notu yükseliyor

Türkiye’nin kredi notu yükseliyor

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin kredi notu yükseliyor
Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele ve istikrarlı büyümenin sürdürülmesine yönelik atılan kararlı adımlar, ülke ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmeler ile büyüme tahminlerindeki revizyonları beraberinde getirdi. Fitch ve S&P gibi kredi derecelendirme kuruluşları, son dönemdeki politika düzenlemelerinin etkisiyle Türkiye'nin kredi notu görünümünde yukarı yönlü güncellemeler yaparken, EBRD, UNCTAD, Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi kuruluşlar ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentilerini yükseltti.
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