Asgari ücret açlık sınırını geçecek

Milyonlarca çalışanın hayatını derinden etkileyecek asgari ücrette geri sayım başladı. Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kulislerde konuşulan pek çok rakam bulunurken Mart'ta yapılacak yer seçimler öncesi AK Partililerin, asgari ücretin en az 17 bin lira olması gerektiği yolunda kulis yaptığı öne sürüldü. Asgari ücret artışında olası senaryolar şu şekilde konuşuluyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3 bin 420 lira artış gösterecek ve 14 bin 822 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması halinde maaş 3 bin 990 lira artacak ve 15 bin 392 lira olacak.Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4 bin 560 lira artacak ve 15 bin 962 lira olacak. Yüzde 50 zam yapılması halinde ise asgari ücret 17 bin 103 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret yüzde 55 zam gelirse 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.

SENDİKACILAR NE DİYOR?

HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu sonuç bildirisinde bütün çalışanların temsil edildiği adil bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oluşturulmasını ve asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak belirlenmesini belirterek "Ücretli çalışanların kazançlarının vergi dilimlerinin düşük kalması nedeniyle ellerine geçen net ücretlerinin azalmasının önüne geçecek bir vergi modelinin oluşturulmasını talep ediyoruz" denildi.

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltek, "Türk iş sendikasının takındığı tutum doğru değil. 14 bin liradan başlaması kabul edilemez. Yoksulluk sınırı 44 bin lira açlık sınırı 14 bin civarında. Dolayısıyla asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması gerekiyor. Ücretlerinin erimeyeceği şekilde asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Vergi diliminde de azdan az, çoktan çok vergi alınması gerekiyor" dedi.

TÜRK-İŞ'E bağlı Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay ve 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise "Asgari ücret açlık sınırının üstünde olması lazım. Ev kiraları bile 15 bin liraya çıkarken asgari ücret miktarı ona göre belirlenmeli. Açlık sınırı sadece beslenme anlamına gelmiyor" dediler.