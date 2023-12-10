20 yıl sakladığı belge ile icradan kurtuldu

Aydın'da yaşayan Hakan Genç, 2003 yılında sattığı 1983 model araç nedeniyle 20 yıl sonra icralık olmasıyla şok oldu. Genç, 20 yıldır sakladığı aracın satış sözleşmesini icra mahkemesine sunarak 38 bin lira ödemekten kurtuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 28 yıllık görev süresinin ardından emekli olduktan sonra 9 yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yapan ve geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılan Hakan Genç'in başına gelen ilginç olay pes dedirtti. Hakan Genç, kendisine ait 06 NC 003 plakalı 1983 model aracını 5 yıl kullanıp 20 yıl önce bir şirkete noter aracılığıyla sattı. Genç'in aracı sattığı şirketin bir borcuna istinaden 19 yıl önce araç hakkında haciz ve yakalama kararı çıkartılırken borç ödenmediği için araç bir yediemin otoparkına çekildi. Otopark sahibi, aracın park ücreti için icra takibi başlattı. Aracın sahibi şirket, noter satışı sonrası trafik tescilini şirket üzerine yapmadığından dolayı araç halen trafikte adına kayıtlı göründüğü için Hakan Genç'e İcra Dairesi'nden ödeme emri gönderildi. Genç, 2003 yılında sattığı aracın 20 sene sonra yaklaşık 38 bin liralık icra borcu çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şaşkınlığı üzerinden atan Genç, hakkında icra takibi başlatan Hukuk Bürosu'na 20 yıl önce yapılan Noter Kati Satış Sözleşmesini gönderdi. Genç, sahsının hukuki sorumluluğunun olmadığına dair dilekçesini de sunmasının ardından dosya kapandıktan sonra beraat etti.