Çiftçilere 406 milyon liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Dün de toplamda 406 milyon 132 bin liralık destek çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bitkisel ürün sigortası desteği 296 milyon 471 bin 282 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi 37 milyon 357 bin 365 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 33 milyon 879 bin 12 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi 22 milyon 591 bin 578 lira olduğunu açıkladı.