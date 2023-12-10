Eskiyi satmayana yeni araç yok

Kamudaki taşıt tasarrufları kapsamında yeni kurallar getirildi. Yeni makam aracı talep edene eskisini satmadan yenisi alınmayacak. İşletme maliyetleri daha uygun olan yerli montaj veya yerli elektrikli otomobil kullanması istenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncelikle kamuda bir tasarruf genelgesi yayınlamıştı. Tasarruf genelgesiyle birlikte kamudaki israfın önüne geçmek ve bu tasarruf kurallarının toplum geneline yayılması hedefleniyor. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde, kamuda araç israfı azaltılacak. Bu kapsamda devlete büyük yük oluşturan makam otomobilleri için yeni kurallar uygulanacak.

YENİ ALIMDA YERLİ ŞARTI

Tasarruf tedbirleri ile makam aracı eskiyen ve yenisini talep eden bürokratlara eski aracı satma şartı getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan araç talebi yazılarının tamamına eski aracın satılması şartıyla yeni araç temini yapılacağı cevabı verildi. Bürokratlara bildirilen bu kararla birlikte kamudaki araç yığılmasının önüne geçilecek ve tasarruf sağlanacak. Eski aracın satılmasının yanı sıra yeni araç alımında da yerli üretim, yerli montaj veya yerli elektrikli otomobil alım şartı getirildi. Böylece bürokratların yeni kullanacağı makam araçlarında Togg gibi karbon salınımı düşük araçlar öncelikli olacak. Ayrıca, Türkiye'de montajı yapılan otomobillerden de yakıt tasarrufu sağlayan, bakım ve yürütme maliyeti düşük araçlar tercih edilecek ve devletin kasasına para girecek.