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Haberler Ekonomi İzmir’de yılbaşı rezervasyon doluluk oranı yüzde 70’i aştı

İzmir’de yılbaşı rezervasyon doluluk oranı yüzde 70’i aştı

HABER MERKEZİ
İzmir’de yılbaşı rezervasyon doluluk oranı yüzde 70’i aştı
Yılbaşı tatili, 29 Aralık cuma günü mesai bitiminden itibaren başlıyor. Bazı oteller bu kapsamda zengin menüler ve yılbaşı galaları hazırladı. İzmir'de hafta sonuyla birleşince 3 güne çıkan yılbaşı tatili öncesinde İzmir'deki otellerde rezarvasyon doluluk oranı yüzde 70'i aştı. SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, "Rezervasyon oranlarının 20 Aralık'tan sonra yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Rezervasyon yaptıracak olanlar gecikmesin" derken, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok ise yılbaşına Çeşme ve Alaçatı'da girmeyi planlayanların daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Otellerin doluluk oranlarının arttığını belirten Güney, 2 bin TL'den 10 bin TL'ye varan program olduğunu söyledi.
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