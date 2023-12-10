Kızılay arazisinde bir garip kiralama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1974'te Kıbrıs Savaşı sırasında Uslu ailesi Gümüşlük Dereköy de bulunan 27 dönümlük araziyi Kızılay'a şartlı bağış yaptı. 2009'da arazi Uslu ailesinin son ferdinin vefat etmesiyle Kızılay'a geçti. 2013'te bu arazinin bir kısmı kayıtlara göre 2 yıllığına Şerif Beyazıt Bağcı'ya kiraya verildi. Fakat 2013 ile 2015 yılları arasında şahsın Kızılay hesabına hiçbir şekilde para yatırmadığı belirlendi. Fakat birden bire Dilek isimli bir kişi kira bedeli olarak 2015'in Nisan ayına kadar Kızılay hesabına para yatırdı.Daha sonra nereden ve nasıl ortaya çıktığı henüz belirlenemeyen Yahudi asıllı Stella Hope Holtzman Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayının ücretini Kızılay hesabına yatırmaya başladı. 2016'da Bodrum Kızılay Şubesi 2019'a kadar kapatıldı. Bu süreçte kira bedeli adı altında para Türk Kızılay Muğla Şubesi hesabına yatırılmaya devam etti. 2019'da Bodrum Şubesinin Osman Akkartal başkanlığında tekrar açılmasıyla ücreti ödemeye devam eden Holtzman'ın araziyi boşaltması istendi. Fakat araziye herhangi bir kişi girdiği anda "Burası benim. Arazimden çıkın" diyerek, mülkü sahiplendi.

KIZILAY DAVA AÇTI

2020'de Akkatral'ın istifası üzerine yerine Ömer Başbuğ geçti. Yeni başkan Başbuğ arazinin 500 lira olarak devam eden kirasının 5 bin lira olması için noterden tebligat gönderdi. ABD'li Holzman tebligata cevap vermeyince Kızılay kira tespit davası açtı. Bilir kişi rayiç bedellerle arazinin 2 bin 750 lira kirasının olmasına hükmetti. 2021 Ekim'de Kızılay Şube Başkanı Başbuğ görevden alınarak yerine Sait Güllüoğlu atandı. Göreve başlar başlamaz Ankara'ya yazı gönderen Güllüoğlu, arazinin 2 bin 750 ya da 5 bin lira bedelle kiraya verilmesinin kabul edilemeyeceğini savundu. O dönem Kızılay'a arazinin 5 dönümü için 100 bin lira kiralama talebi gelmesine rağmen yeni başkan ve yönetimi araziyi Gençlik Kampı olarak değerlendirmeyi planladı. Türk Kızılay hukuk bürosu davayı takip etmeye başladı ancak mahkeme "arazi çatılı bir işyeri olmadığı için kira tespit davası açılamaz" gerekçesiyle davayı reddetti. Kızılay Bodrum Şube yönetimi 1 Ocak 2023'te Stella Hope Holtzman'a kira sözleşmesini, olmayan akdi fesih ettiklerini bildirdi ve Haziran ayında dav açtı.Bodrum 3. Sulh Mahkemesi'nde 6 Aralık'ta görülen davanın ilk duruşmasında karşı tarafa tebligat yapılmamış olduğu görüldü ve yasal süreç dikkate alınarak duruşma 17 Ocak 2024'e ertelendi.

ORTADA SÖZLEŞME YOK

Türk Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu, Dereköy Mahallesi'nde şu anki değerinin 100 milyon lirayı bulan Kızılay'a ait 27 dönümlük arazinin, ABD vatandaşı bir kişi tarafından işgal edildiğini savunarak, hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi. Güllüoğlu, kiracı olduğunu iddia eden ABD'li ile Kızılay arasında sözleşme olmadığını söyledi.