Türk lirasındaki kan kaybı durdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen TRT World Forum 2023'e katıldı. Programda konuşan Bakan Şimşek, Türkiye'nin mevcut ekonomi politikasına; hazırladıkları model ve programa, enflasyon ile mücadeleye, kısa ve uzun vadeli ekonomik hedeflere değindi.

BÜTÇE AÇIĞI KAPANIYOR

Bakan Şimşek, gelişmekte olan piyasalara kıyasla Türkiye'nin iyi bir durumda olduğunu belirterek "Enflasyon dinamiği, enflasyon düşüşünün başladığına güçlü bir kanıt. Bu önümüzdeki yılın ikinci yarısında hızlanmaya da devam edecek ve çok görünür olacak bu konuda çok netiz" dedi. Önümüzdeki yıl bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 6'nın altında olmasını beklediklerini söyleyen Şimşek, "Türkiye'nin risk primi ciddi seviyede düştü, bu iyi bir haber. Çünkü bu müdahale edebileceğimiz bir piyasa değil, çok basit. Küresel olarak yatırımcılar doğru şeyleri yaptığımızı düşünüyorlar diye konuştu. Şimşek, "Kur volatilitesi ciddi bir şekilde azaldı. Brüt rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı" dedi.