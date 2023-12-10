Uraloğlu “Tersane sayımız 85’e yükseldi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002'de 37 olan tersane sayımız 85'e, yıllık üretim kapasitemizi ise 550 bin detveyt tondan 4.8 milyon detveyt tona yükselttik. Tersanelerimizdeki bakım-onarım hacmi de son 10 yılda yüzde 129 oranında artarak 35 milyon detveyt tona yükseldi" dedi. Uraloğlu, Milas'ın Ören Mahallesi'ndeki Tekne İmal Çekek Yeri açılış töreninde yaptığı konuşmada, yat inşa sanayisi için yüksek standartlı örnek bir proje olan Ören tekne imal ve çekek yerini hizmete sunduklarını söyledi. 2002'ye kadar neredeyse sadece İstanbul Tuzla'da sıkışmış olan bir tersanecilik faaliyetinin söz konusu olduğunu ifade eden Uraloğlu, Türk bayraklı gemilerin kara listede, vergi yüklerinden bunalmış bir denizcilik sektörünün olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Gururla belirtmek istiyorum ki ülkemiz dünya süper yat endüstrisinin parlayan yıldızıdır. Ülkemiz özellikle mega yat inşasında dünyada üçüncü sırada" dedi.