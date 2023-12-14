Asgari ücrette işçi ne derse o olacak

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücret için komisyon çalışmalarına başladı. Alınan bilgiye göre komisyonda bu yıl diğer yıllardan farklı olarak dört asgari ücretli işçi, çalışanları temsil eden heyette yer alıyor. Komisyonun ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapması bekleniyor.

ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Komisyonun ilk toplantısında işçi ve işveren vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesi konusunda ortak tavır ortaya kondu. Bu yıl asgari ücret için yüzde 40 ila 50 arasında değişen oranda bir zam beklenirken, işverenlere verilen asgari ücret desteğinin sürüp sürmeyeceği ve ne kadar olacağına da görüşmeler sonrası netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ederken, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Adana'da hastanede işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan üç çocuk babası enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da yaşayan üç çocuk babası karayolları işçisi Durmuş Öztürk, milyonlarca asgari ücretli adına pazarlık masasında yer aldı.

TALEBİN ARKASINDA DURACAK

Bu 4 işçinin talebini bekleyen Türk-İş'in, komisyondan yer alan işçilerin belirleyeceği talebi direkt masaya taşıyacağı ve bu talebin arkasında duracağı ifade edildi. Halen asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Kamuoyunda beklenti yüzde 40 ile 50 arasında bir oranda zam yapılacağı yönünde. Buna göre asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4 bin 560 lira artacak ve 15 bin 962 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi durumunda yeni asgari ücret 5 bin 131 lira artarak 16 bin 533 TL olacak. Yüzde 50 oranında bir zam gelirse de net asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.