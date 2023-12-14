AVEK Otomotiv’den uyarı: Kış bakımını aksatmayın

Soğuk hava ve zorlu kış koşulları araç sahiplerini bir dizi zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Paşalı Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve otomotiv sektöründe farklı bir hizmet anlayışı sunan Avek Otomotiv'in İzmir Bölge Müdürü Hüseyin Genç, kış aylarında araç sahiplerine dikkat edilmesi gereken bakım önerilerinde bulundu.

BAKIM KONFOR GETİRİR

Genç, "Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi, kar ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının yaşanması, araçların düzenli bakımının yapılmasını daha da önemli hale getiriyor. Araç sahiplerinin, kış aylarına hazırlıklı girmek için mutlaka araçlarının bakımını yaptırmaları gerekiyor" dedi. Kış aylarında araç bakımında dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan Genç, "Lastik kontrolü ve değişimi, antifriz seviyesi takibi, yağ, fren, far, cam suyu ve ısıtma ve havalandırma sistemi kontrolü mutlaka yapılmalı. Bu sistemlerin düzenli bakımı, sürüş konforunu da artırır" diye konuştu.

İZMİR ÇİĞLİ'DE DEV PROJE

Otomotiv, araç kiralama, turizm, inşaat ve nano teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren Paşalı Grubu, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde dev bir proje ile Türkiye'nin en kapsamlı kampüsü 2023 yılında hizmete başladı. Kampüs içerisinde Avek Otomotiv'in yetkili satıcısı olduğu markaların showroomlarının yanı sıra 12 bin metrekare kapalı alanda 150 odaya sahip 5 yıldızlı Avec Hotel yer alacak. Projenin toplam maliyeti 335 milyon TL olacak. Temelleri geçen yılın Mart ayında atılan projenin ilk etabı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. İlk etap içerisinde Audi, Volkswagen, Skoda, Cupra, Seat ve DOD markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini veren showroomlar ve servis istasyonları yer alıyor. Avek Otomotiv'in İstanbul Tekstilkent, Ümraniye ve Çanakkale'den sonra İzmir'de açtığı dördüncü şube oldu.