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Haberler Ekonomi İşsizlik Fonu’ndan 370 bin kişiye 1,8 milyar ödeme

İşsizlik Fonu’ndan 370 bin kişiye 1,8 milyar ödeme

HABER MERKEZİ
İşsizlik Fonu’ndan 370 bin kişiye 1,8 milyar ödeme
İŞSİZLİK Sigortası Fonu'nun büyüklüğü kasım sonu itibarıyla 187 milyar lirayı aşarken, Fon'dan geçen ay 370 bin kişiye 1 milyar 827 milyon lira ödeme yapıldı. İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi amacıyla 1999'da kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, ilk ödeme Mart 2002'de yapıldı. Bu tarihten Kasım 2023'e kadar ödeneğe hak kazanan 10 milyon 360 bin 216 kişiye toplam 67 milyar 535 milyon lira ödendi. Bu rakamlarla birlikte İşsizlik Sigortası Fonu, kasım sonu itibarıyla 187 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.
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