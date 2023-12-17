Bina kimlik kontrolüyle kolon kesme sona eriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla Bina Kimlik Sistemi'ni hayata geçirdi. Sistem ile kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi durumların önüne geçilerek kare kod uygulamaları ile cihazlar, yapı hakkında detaylı bilgiye erişilebiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, "Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz Bina Kimlik Sistemi ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımız, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabilecekler. Bina sakinleri ise e-Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler. 144 bin binada, Bina Kimlik Sistemi'ne geçtik" ifadelerini kullandı.