Etil Alkol Takip Sistemi devreye giriyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nca oluşturulan Etil Alkol Takip Sistemi (EATS) ile yasa dışı alkollü içki üretimiyle mücadele güçlendiriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının üzerinde çalıştığı EATS ile sahte alkollü içki üretimi ve bundan kaynaklanan can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa dışı alkollü içki üretimiyle mücadelede kapsamında 3 kademeden oluşan sistem, üretim miktarının yerinde tespiti, ticaretin tek platform üzerinden yapılması ve dağıtımının izlenmesi aşamalarını kapsıyor.

BAKANLIK TAKİP EDECEK

BU kapsamda Bakanlık, söz konusu yönetmelik değişikliğine dayanarak yasa dışı alkollü içki üretiminde ham madde olarak kullanılan etil alkol arzının teknolojik yöntemlerle kayıt altına alınmasına, ürünün piyasa hareketlerinin takibine ve kontrolüne dair usul ve esasları belirleyecek bir tebliğ hazırlayacak. Yeni yılın ilk çeyreğinde tamamen devreye alınması planlanan sistemle etil alkol üretim miktarı, işletmelere monte edilen akış ölçer cihazlarıyla tespit edilecek, ticaret internet ortamında oluşturulan platform üzerinden yapılacak, dağıtım ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca geliştirilen Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi (U-ETDS) ile izlenecek.