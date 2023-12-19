‘Küresel barış için saldırılar sona ermeli’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından askeri törenle karşılanmasının ardından Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüşme gerçekleştirmek üzere Sandor Sarayı'nda geçti. Erdoğan ve Novak, Sandor Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

'İLİŞKİLER DERİNLEŞECEK'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- Macaristan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlama amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini; İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını da belirtti" ifadeleri kullanıldı.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan daha sonra Başbakanlık ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Orban'a "Togg" elektrikli otomobili hediye ederken, Orban da Başkan Erdoğan'a at hediye etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılandı. Kahramanlar Meydanı'nda karşılanan Erdoğan, tören sonrasında Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, burada özel defteri imzaladı.

'TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAKLIK İÇİNDEYİZ

Başkan Erdoğan ile Orban başkanlığındaki Konsey Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında 17 maddelik işbirliği anlaşması yapıldı. Erdoğan ve Orban, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar için çaba harcandığını belirterek, "Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor" dedi.

Macaristan Başbakanı Orban da Başkan Erdoğan'a önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koyduklarını söyleyerek, "Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık" dedi. Orban, Türkiye-Macaristan ilişkilerini Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttiklerinin altını çizerek, "Ötesi var mı bilmiyorum"dedi. Orban, "Macaristan'ı tehdit eden göç Türkiyesiz durdurulamaz. Vize serbestisinde Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.