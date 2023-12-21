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Haberler Ekonomi Liselere tarım ve gıda dersi

Liselere tarım ve gıda dersi

HABER MERKEZİ
Liselere tarım ve gıda dersi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan "sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği" dersinin müfredatı hazırlandı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Liselerde 10. ve 11. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik öğretim programını içeren sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği dersi, seçmeli dersler kapsamında bulunuyor. Seçmeli dersin müfredatı, "üretimden tüketime tarım", "sürdürülebilir tarım", "gıda güvenliği ve değer zinciri yönetimi", "gıda güvencesi" olmak üzere 4 üniteden oluştu. Öğrenciler derslerde, güvenliğinin mevcut durumuna yönelik örnekleri ve gıdada değer zincirinin basamaklarını ve temel sorunlarını analiz edecek.
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