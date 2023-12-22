3. Finansın Geleceği Zirvesi bugün başlıyor

TURKUVAZ Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın katılımıyla gerçekleşecek Zirve'de SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da birer konuşma yapacak.

BANKACILIĞIN GELECEĞİ

"Türkiye Yüzyılında Bankacılığın Rolü ve Geleceği" bölümünde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem'in gerçekleştirecekleri özel sunumların ardından, "Bankacılığın Geleceği" başlığında ise Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran birer konuşma yapacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu özel sunumundan sonra Papara CEO'su Emre Kenci "Ödeme Sistemlerinde Yeni Dönem", Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise "Yabancı Sermayenin Türk Bankacılığına Bakışı" başlıklı birer konuşma yapacak. 3. Finansın Geleceği Zirvesi, Para Sohbetleri ile devam edecek. Para Sohbetleri'nde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve katılımcıların sorularını cevaplayacak.