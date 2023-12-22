Yurt dışından hisse alımı sürüyor

YURT dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 396 milyon dolarlık hisse senedi, 180,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişiler, son 7 haftada hem DİBS hem de hisse senedinde alım tarafında yer alırken, bu dönemde yaklaşık 1 milyar 762 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana hisse senetlerindeki toplam alım ise yaklaşık 1 milyar 175 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.