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Haberler Ekonomi Yılbaşında dünya Türk çiçekleriyle süslenecek

Yılbaşında dünya Türk çiçekleriyle süslenecek

HABER MERKEZİ
Yılbaşında dünya Türk çiçekleriyle süslenecek
ANTALYA'DAN Noel (Christmas) ve yılbaşı için 20 milyon dolarlık kesme çiçek ve kapı süsü çelenk ihracatı yapıldı. Antalya'daki seralarda ve çiçek paketleme tesislerinde bugünlerde büyük hareketlilik yaşanıyor. Seralarda üretilen çiçekler ile doğal orman atığı ürünlerden yapılan kapı çelengi gibi süslemeler, Hristiyanların kutlamak için gün saydığı Noel'in yanı sıra yılbaşı için de hazırlanıyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Noel, yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin çiçek üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Antalya'daki seralarda yaklaşık 2 aydır hazırlık yaptıklarını açıklayan Yılmaz, sera ve depolarda yılbaşı için hareketliliğin sürdüğünü kaydetti.
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