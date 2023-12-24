ETİ Maden İşletmeleri 103 işçi alımı yapacak! İşte personel alım şartları ve başvuru ekranı...

ETİ Maden İşletmeleri'nin Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne (Bandırma/BALIKESİR) 42 sürekli işçi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne (Bigadiç/BALIKESİR) 45 sürekli işçi ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 16 sürekli işçi olmak üzere toplam 103 sürekli işçi alımı yapılacak. Peki ETİ Maden İşletmeleri personel alımı için başvurular nereden nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte detaylar...

ETİ MADEN İŞLETMELERİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI?

Söz konusu 103 sürekli işçi için aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 29.12.2023 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

Eti Maden İşletmeleri işçi alımları için başvurular 29 Aralık 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasında olacak. Adaylar başvurulaırnı İŞKUR e-şube'den, hizmet birimlerinden yapabilecek.

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